  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırmızı listede aranan kadın teröristin Tunceli kırsalında kanserden öldüğü belirlendi

2020-04-29 18:33:33 -
Kırmızı listede aranan kadın teröristin Tunceli kırsalında kanserden öldüğü belirlendi

TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nin kırmızı kategorisinde 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütünün sözde kadın sorumlusunun Tunceli kırsalındaki mağarada kanser nedeniyle öldüğü belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kent genelinde güvenlik güçlerinin yaptığı istihbarat çalışmasında, terör örgütü PKK'nın sözde Dersim saha YJA-STAR sorumlusu "Zin Avesta" kod adlı Hafize Özdemir'in kış üslenmesi sırasında şubat ayında bir mağarada kanserden öldüğü tespit edildi.

Kırsal kesimdeki bir mağarada öldüğü belirlenen ve 1993 yılında terör örgütüne katılan 44 yaşındaki Özdemir, "Terörden Arananlar Listesi"nin kırmızı kategorisinde 10 milyon lira ödülle aranıyordu.

Güvenlik güçlerinin Özdemir'in öldüğü bölgenin tespiti için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı