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Kadın - Aile Kırmızı lahana salatası tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Kırmızı lahana salatası tarifi, nasıl yapılır?

Kırmızı lahana oldukça besleyici ve bağışık sistemini kuvvetlendiren ürünlerden biridir.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 15:51:00 -
Kırmızı lahana salatası tarifi, nasıl yapılır?

Kırmızı lahana oldukça besleyici ve bağışık sistemini kuvvetlendiren ürünlerden biridir. İşte kırmızı lahana salatası tarifi...

Malzemeler

  • Küçük kırmızı lahana
  • 1 diş sarımsak
  • 1+1/2 (yarım) su bardağı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı zeytin yağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı mayonez
  • 1 su bardağı mısır
  • 5 ve ya 6 adet salatalık turşusu

Yapılışı

Kırmızı lahanayı ince şekilde doğrayalım. Ardından zeytinyağ da lahanayı 5 dk pişirelim. Başka bir kapta yoğurt, mayonez ve tuz hep birlikte karıştıralım. Salata kasesine kırmızı lahanayı, ince doğranmış salatalık turşusunu ve mısırı harmanlayalım. Üzerine hazırlanan yoğurdu dökelim ve sarımsağı da koyup karıştıralım. Salatayı dolapta 1 saat dinlendirebilir veya hemen tüketebilirsiniz. Afiyet olsun 

 

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