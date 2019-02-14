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Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist için hazırlanan 7 odalı sığınak imha edildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pervari ilçesi kırsalında 3 gün süren "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu" düzenlendi. Operasyonda kırmızı kategorideki terörist için hazırlanana sığınak imha edildi.

14 Şubat 2019 Perşembe 14:50
Kırmızı kategorideki PKK'lı terörist için hazırlanan 7 odalı sığınak imha edildi

Siirt Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, kırmızı listedeki terörist için hazırlanan sığınak ile teröristlerce kullanılan 14 barınak ve sığınak kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando birliklerince, Pervari ilçesi kırsalında 3 gün süren "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu" düzenlendi.

7 odalı sığınak imha edildi

Operasyonda, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde"kırmızı" kategoride yer alan ve örgütün sözde "Botan alan sorumlusu" olan terörist için hazırlandığı değerlendirilen 15-20 kişilik 7 odalı ve 3 girişli sığınak ile teröristlerce kullanılan 14 barınak ve sığınak tespit edildi.

Jandarma ekiplerince barınak ve sığınaklarda yapılan aramada, iki dağ bisikleti, 11 çakmak, tıraş makinesi, 23 pil, not defteri, 4 terörist kıyafeti, şemsiye, enjektör, iki kilim, iki kutu yağ ve düdüklü tencere ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Ele geçirilen mühimmat ve malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:50
  1. Siirt
  2. Pervari
  3. Terör operasyonu
  4. Şehit Jandarma uzman Çavuş Faruk Yüksel Operasyonu
  5. PKK sığınağı
  6. PKK operasyonu
  7. Terörle Mücadele

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  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Harem ağası gibi yedi odada yedi Keçik, biribirinden hoşe.

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