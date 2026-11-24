İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 17 Kasım'da meydana gelen silahlı saldırıda 40 yaşındaki iş hanı sahibi Ferhat Yamen hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından kaçan şüpheli Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

FİRARİ KULÜP BAŞKANI YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Halil F., saldırıda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

80 MİLYON LİRALIK DÜKKAN ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

Ferhat Yamen ile Halil F. arasında yaklaşık 80 milyon lira değerindeki bir dükkanın satışından kaynaklanan alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu ve cinayetin bu nedenle işlendiği ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

17 Kasım günü saat 15.30 sıralarında Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda Ferhat Yamen, otomobiliyle sahibi olduğu iş hanının önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada aracına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Yamen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay yerinde yapılan incelemede 19 kovan bulunmuştu.

Kaynak: Haberler.com