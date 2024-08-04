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Yaşam Kırmızı ışık ihlalinde 3 araç çarpıştı
Yaşam

Kırmızı ışık ihlalinde 3 araç çarpıştı

Yeniakit Publisher
2024-08-04 04:02:00 -
Kırmızı ışık ihlalinde 3 araç çarpıştı

Düzce’de kırmızı ışıkta geçen otomobil, 2 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Öztürkler kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce’den Sakarya istikametine giden S.S. idaresindeki 34 TS 4430 plakalı Toyota marka otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak Düzce’den Zonguldak istikametine seyir halinde olan E.P. idaresinde ki 34 VM 4339 plakalı Citroen marka otomobil ile S.B.M. idaresinde ki 34 SE 363 plakalı Volkswagen marka otomobile çarparak durdu. Kazada toyota araç içerisinde bulunan sürücü ile S.S. ile yanında yolcu olarak bulunan M.S. Ve T.S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaynak: İHA

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