Kırmızı ışık cezası | Trafik cezalarına her yıl belli oranda zam yapılıyor. Yeni yılla birlikte cezalara da artış yapıldı. Peki, kırmızı ışıkta geçmenin cezası ne kadar?

Kırmızı ışık geçme cezası ne kadar?

Trafik cezaları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yeni yılda yüzde 9,11 zamlı uygulanacak.

Kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara 1 Ocak 2021’den itibaren 314 TL ceza kesiliyor.

Trafik cezası online ödenir mi?

Trafik cezası ödeyecek olanlar bu işlemi nereden nasıl yapabileceklerini merak ediyor. Trafik cezalarını vergi dairelerinden, banka şubelerinden ya da PTT şubesinden ödeyebilirsiniz. Ayrıca online kanallarla da ödemenizi yapabilirsiniz.

İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, İnteraktif Vergi Dairesi ya da PTT online kanallarından ödeme yapabilirsiniz. Ödemelerinizi banka kartı ya da kredi kartıyla yapabilirsiniz.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ TRAFİK CEZASI ÖDEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PTT TRAFİK CEZASI SORGULAMA ÖDEME SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ