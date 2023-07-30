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Dünya Kırmızı halılarla karşılamışlardı! Darbeci Sisi ile anlaşma Almanya'ya yaramadı
Dünya

Kırmızı halılarla karşılamışlardı! Darbeci Sisi ile anlaşma Almanya'ya yaramadı

Yeniakit Publisher
2023-07-30 21:34:00 -
Kırmızı halılarla karşılamışlardı! Darbeci Sisi ile anlaşma Almanya'ya yaramadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, 2019 yılında ülkesini ziyarete gelen Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'yi, kırmızı halıyla karşılayıp milyarlarca dolarlık anlaşmaya imza atması da bir işe yaramadı.

Angela Merkel'in darbeci Sisi'yi neden kırmızı halıyla karşıladığı yıllar sonra daha da netleşti.

Meğerse boşa kırmızı halıyla karşılamamış!

Hollanda açıklarındaki Kuzey Denizi'nde içinde 3 bin otomobil olan geminin Almanya'dan Mısır'a gittiği öğrenildi.

Ancak gemideki yangın hala söndürülemedi.

Binlerce araç taşıyan gemi günlerdir söndürülemiyor

Mercedes ve BMW modellerinin de yer aldığı binlerce araç taşıyan gemi günlerdir Hollanda açıklarında yanmaya devam ediyor.

Mercedes ve BMW'nin araçları olduğunu doğruladığı gemi için Reuters ve Associated Press; K Line sözcüsü Pat Adamson'a dayandırarak gemideki araç sayısının 3.783 olduğunu ifade etti. Sayının 498'inin elektrikli araç olduğu da iddia edildi.
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