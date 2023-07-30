Kırmızı halılarla karşılamışlardı! Darbeci Sisi ile anlaşma Almanya'ya yaramadı

Angela Merkel'in darbeci Sisi'yi neden kırmızı halıyla karşıladığı yıllar sonra daha da netleşti.

Meğerse boşa kırmızı halıyla karşılamamış!

Hollanda açıklarındaki Kuzey Denizi'nde içinde 3 bin otomobil olan geminin Almanya'dan Mısır'a gittiği öğrenildi.

Ancak gemideki yangın hala söndürülemedi.

Binlerce araç taşıyan gemi günlerdir söndürülemiyor

Mercedes ve BMW modellerinin de yer aldığı binlerce araç taşıyan gemi günlerdir Hollanda açıklarında yanmaya devam ediyor.

Mercedes ve BMW'nin araçları olduğunu doğruladığı gemi için Reuters ve Associated Press; K Line sözcüsü Pat Adamson'a dayandırarak gemideki araç sayısının 3.783 olduğunu ifade etti. Sayının 498'inin elektrikli araç olduğu da iddia edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıl 2019: Merkel darbeci Sisi'yi kırmızı halıda karşıladı

Yıl 2023: Almanya'dan Mısır'a hareket eden otomobil yüklü gemi hala yanıyor