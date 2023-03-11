Kırmızı Eylem planı! Hangi ilçelerde hangi semtler?

AFAD’ın 5 ay önce İstanbul’un deprem riski taşıyan bölgelerine yönelik hazırladığı “Kırmızı Eylem” planına göre, kentte yüzden fazla semtte acilen depreme yönelik dönüşüm yapılması gerekiyor. Planda, cadde ve sokakların da acil müdahale ekiplerinin girişlerini engellemeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekilmiş.

Olası Büyük Marmara Depremi’nin İstanbul’da yol açacağı risklere yönelik endişe ve tartışmalar devam ederken, kent genelinde depreme ilişkin en önemli konuların başında eski yapıların dönüştürülmesi geliyor.

Dönüşümün hangi bölgelerde aciliyet oluşturduğu ise AFAD tarafından geçtiğimiz kasım ayında hazırlanan “Kırmızı Eylem” başlıklı planlamasında yer alıyor. Planlamanın İstanbul kısmında yapı stoğu riskli olarak saptanan semtler detaylı olarak sıralanırken, 10 yıl içinde tamamlanması gerektiği belirtilen dönüşüm projelerinin her yıl en az yüzde 10’luk kısmının bitirilmesi vurgulanıyor.

Sokaklara düzenleme

Kırmızı Eylem planlamasında sokakların acil müdahale ekiplerinin sokağa girişlerini engellemeyecek şekilde standartlara kavuşturulması, afet anında kullanılmak üzere belirlenmiş acil tahliye yolları, İspark ve diğer otoparkların arındırılmış olması, deprem sonrasında çadır alanı olarak kullanılması planlanan kamu mülkiyetindeki geçici barınma alanlarının altyapılarının tamamlanması gerektiği de dikkat çeken kısımları oluşturuyor.

Kırmızı Eylem planlamasında, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Marmara Denizi için tsunami gözlem istasyonlarının sayısının yetersiz olduğu, İstanbul sınırları içerisindeki kıyıları etkileyecek tsunamilerin erken uyarısı için Marmara denizi çevresine 50 adet çok disiplinli deniz seviyesi gözlem istasyonlarının kurulması gerekliliği de dikkat çekiyor. Planlamada, “Liman tesislerinin bulunduğu alanlarda zemin, deprem ve sıvılaşma riskleri ile ilgili risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması sağlanacaktır. Afete Maruz Bölgelerde yeni yapılaşma ve ikametin engellenmesi sağlanacaktır” ibaresi bulunuyor.

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Hangi ilçelerde hangi semtler?

Kırmızı, yani öncelikli dönüşümün uygulanması gereken semtler ise ilçeler bazında şöyle sıralanıyor:

Maltepe: “Cevizli, Bağlarbaşı, Fındıklı, Girne, Esenkent, Gülsuyu, Aydınevler, Altayçeşme, Gülensu, Zümrütevler, Yalı, Çınar, Altıntepe, Feyzullah ve İdealtepe.”

Pendik: “Kavakpınar, Velibaba, Kaynarca ve Ahmet Yesevi.”

Sultanbeyli: “Hamidiye, Turgut Reis, Akşemseddin, Mimar Sinan, Mecidiye, Salgamlı Devlet Ormanı, Ahmet Yesevi, Abdurrahmangazi, Orhangazi, Yavuz Selim, Hasanpaşa, Adil, Mehmet Akif ve Teferruc Tepe Ormanı.”

Şişli: “Paşa ve Merkez.”

Tuzla: “Postane, Aydınlı, Şifa, Mimar Sinan, Yayla, İstasyon ve Aydıntepe.”

Zeytinburnu: “Maltepe, Seyitnizam, Beştelsiz, Sümer, Veliefendi, Veliefendi, Çırpıcı, Telsiz, Nuripaşa, Kazlıçeşme, Yeşiltepe, Merkez Efendi ve Gökalp.”

Adalar: “Heybeliada, Nizam, Maden, Kınalı ve Burgazada.”

Ataşehir: “İçerenköy.”

Avcılar: “Deniz Köşkler, Cihangir, Ambarlı, Merkez, Gümüşpala, Üniversite, Firüzköy, Mustafa Kemal Paşa ve Yeşilkent.”

Bağcılar: Yıldıztepe, Evren, Kirazlı, Demirkapı, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Yenigün, Kazım Karabekir, Çınar, Yenimahalle, Bağlar, İnönü, Yavuz Selim, Merkez, Mahmutbey, Fatih, Barbaros, Göztepe, Kemalpaşa ve Sancaktepe.”

Bahçelievler: “Şirinevler, Zafer, Kocasinan, Soğanlı, Hürriyet, Yenibosna, Çobançeşme, Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak.”

Bakırköy: “Osmaniye, Kartaltepe, Yeşilköy, Zeytinlik, Zuhuratbaba, Şenlikköy, Ataköy 3-4-11, Ataköy 7-8-9, Cevizlik, Yenimahalle ve Ataköy 2-5-6 mahalleri.”

Başakşehir: “Ziya Gökalp, Şahintepe ve Güvercintepe.”

Bayrampaşa: “Altıntepsi, Muratpaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Terazidere, Ortamahalle, Yıldırım ve Kartaltepe.”

Beylikdüzü: “Barış, Yakuplu, Kavaklı, Marmara, Adnan Kahveci, Dereağzı, Cumhuriyet, Gürpınar, Büyükşehir ve Sahil.”

Beyoğlu: “Piyalepaşa, Piri Paşa, Kaptanpaşa, Fetih tepe, Keçeci Piri ve Hacıahmet.”

Büyükçekmece: “Batıköy, Fatih, Pınartepe, Güzelce, Atatürk ve Hürriyet.”

Esenler: “Fatih, Nine Hatun, Menderes, Kazım Karabekir, Tuna, Fevzi Çakmak, Oruç Reis ve Çifte Havuzlar.”

Esenyurt: “Atatürk, Örnek, Saadet dere, İnönü, Namık Kemal, Yenikent, Fatih, İnciryepe, Ardıçlı, Güzelyurt, Mehter Çeşme, Pınar, Talatpaşa ve Merkez mahalleri.”

Eyüpsultan: “Nişanca, Topcular, Düğmeciler, Defterdar, İslambey, Karadolap ve Güzeltepe.”

Fatih: “Mevlanakapı, Şehremini, Akşemseddin, Seyyid Ömer, Ayvansaray, Kocamustafapaşa, Derviş Ali, Yavuz Sultan Selim, Yedikule, Hırkai Şerif, Balat, İskenderpaşa, Topkapı, Silivri Kapı, Atıkalı, Molla Gürani, Sümbül Efebdi, Ali Kuşcu, Haseki Sultan, Zeyrek, Karagümrük, Cerrahpaşa, Aksaray, Cibali ve Emin Sinan.”

Gaziosmanpaşa: “Merkez, Sarıgöl ve Yıldız Tabya.”

Güngören: “Merkez, Güneştepe, Mareşal Çakmak, A.Nafiz Gürman, Haznedar, Genç Osman, Akıncılar, Sanayi, Mehmet Nesih İzmen, Güven ve Tozkoparan.”

Kağıthane: “Talatpaşa, Merkez ve Gürsel mahalleleri.”

Kartal: “Hürriyet, Karlıktepe, Orhantepe, Atalar, Esentepe Petrol İş ve Cevizli.”

Küçükçekmece: “Kanarya, Cumhuriyet, Cennet, İnönü, Yeliova, Gültepe, Fevzi çakmak, Halkalı, İstasyon, Yenimahalle, Söğütlüçeşme, Kartaltepe, Sultan Murat, Fatih, Kemalpaşa ve Atakent.”