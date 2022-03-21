  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kırmızı ete Ramazan öncesi büyük zam
Ekonomi

Kırmızı ete Ramazan öncesi büyük zam

Geçtiğimiz günlerdeki süt zammından sonra şimdi de kırmızı ete zam geldi. Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, et fiyatlarına yüzde 48 zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 17:07:00 -
Kırmızı ete Ramazan öncesi büyük zam

Geçtiğimiz günlerdeki süt zammından sonra şimdi de kırmızı ete zam geldi. Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, et fiyatlarına yüzde 48 zam yapıldı.

 

Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptığını duyurdu. Yapılan zamla 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya yükseldi. Ramazan ayının yaklaşmasına kısa bir süre kala yapılan zam serbest piyasada da et fiyatlarını daha da yukarı çekeceği belirtiliyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Can

ramazan pidesi icin velvele ediyordunuz simdi ne fark var akit. her sey cok güzel gidiyor dimi

Murat

% 48 zam ! Yani % 48 enflasyonmu var ? Varsa ilan edilsin. Ramazan oncesi milleti galeyana getirmek istiyorlar. Hayvan herifler.
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay