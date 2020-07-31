Kırmızı et sütle nasıl marine edilir? Süt ile et marinasyonu tarifi

Eti pişirmek sert lif ve bağ dokuyu kırarak etin sindirimini ve bileşenlerin emilimini kolaylaştırır.

Zararlı bakterileri öldürür, bu da hastalık ve hatta ölümle sonuçlanan gıda zehirlenme risklerini en aza indirir.

Etin pişirme süresi bütün dengeleri değiştirebilir. Antioksidan kapasitesini azaltabilir.

Etin pişirilmesi sürecinde besin kaybı yaşanabilir.

Uzun süre yüksek sıcaklıkta pişirilen et hastalık riskini yaratan zararlı bileşiklerin oluşumuna da yol açabilir.

Et neden marine edilmeli?

Etin içinde bulunan sinir kısımları etin lezzetini azaltmakta ve yerken keyif alınmasını engellemektedir. Marine işlemi etin yumuşamasını sağlar.

Kırmızı et terbiyesi için salça, zeytinyağı, süt, yoğurt, soğan, sarımsak ve çeşitli baharatlar ile özel bir karışım hazırlanır.

Ayrıca isteğe göre bitkisel yağ eklenebilir.

Et belirli bir süre boyunca bu karışımın içinde bekletilirse yumuşacık duruma gelir.

Baharatlar da lezzetine lezzet katarlar.

Et süt ile nasıl marine edilir?

Malzemeler:

Yarım kilo biftek

Yarım su bardağı süt

Soğan

Kekik

Karabiber

Zeytinyağı

Salça

Pul biber

Yapılışı:

Bifteği öncelikle bir kaba alıp süt, kekik, karabiber, zeytin yağı ve soğan doğrayıp en az 2 saat dinlendiriyoruz .Ben bir gece dinlendirdim. Süt Eti yumuşak tutmasını sağlıyor. Dinlendirilen etleri soğanlarını kullanmıyoruz. Döküm Bir tavayı önceden ısıtıp etlilerimizi mühürlüyoruz. Bu sayede etlerimiz suyunu kaybetmediği için sertleşmemiş oluyor. Az pişmiş sevenler bu şekilde tüketebilir. Ama lokum gibi olmasını isteyenler salçayı sıcak suyla karıştırıp düdüklü tencere de pişirebilir.