Kırmızı bültenle aranan suçlulara şarkı yazan rapçi Uzay sahneden indirilerek gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'in Çeşme ilçesinde sahne alan "Uzay" lakaplı rapçi Erol Can Güncü, kırmızı bültenle aranan firari suçlulara şarkı sözleri yazdığı ve seslendirdiği iddiasıyla konser sırasında gözaltına alındı.
Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede faaliyet gösteren popüler bir eğlence mekanında program gerçekleştiren Erol Can Güncü'ye (Uzay) yönelik operasyon düzenledi. Sahnede olduğu esnada polis ekiplerince gözaltına alınan rapçinin kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik yazdığı ve seslendirdiği iddia edilen şarkı sözleri nedeniyle hakkında işlem başlatıldığı öne sürüldü. Emniyet güçlerince sahneden indirilerek gözaltına alınan Güncü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.