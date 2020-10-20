  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Aktüel

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:46:53 -
Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - MİT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölgedeki yerel istihbarat ağı üzerinden "Dara Kato" kod adlı terörist Ahmet Bal'ın bazı PKK mensuplarıyla gizli toplantı yapacağını tespit eden MİT, toplantının yapılacağı yeri de teyit ederek harekete geçti.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) geçen günlerde düzenlenen operasyonda Ahmet Bal ve beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

- MİT'in takibindeydi

MİT, 2018-2019 yılları arasında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan terörist Ahmet Bal'ın özel görevlendirmeyle bu yıl Metina'ya geldiğini ve Türkiye'nin bölgedeki askeri operasyonlarına ilişkin bilgi topladığını tespit etti.

2009'da PKK'ya katılan Ahmet Bal'ın 2015'e kadar yurt içi kırsal alanında güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı, 2018'de Suriye'ye geçerek YPS çalışmalarına katıldığı, Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasında yer aldığı, bu yıl ocak ayında sözde Metina istihbarat ve halkla ilişkiler sorumlulusu olarak görevlendirildiği ve Türkiye'nin Metina ve Haftanin'deki askeri operasyonlarına ilişkin istihbari çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte 11 kişinin ismi! Deşifre oldular
Gündem

İşte 11 kişinin ismi! Deşifre oldular

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından s..
Macron'a kötü haber! Karantinaya alındı
Dünya

Macron'a kötü haber! Karantinaya alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, pozitif vakalı bir kişiyle temas ettiği için karantinaya girdi.
Ermeniler boykota başladı! Azerbaycanlıların Robert de Niro iddiası gündem oldu
Dünya

Ermeniler boykota başladı! Azerbaycanlıların Robert de Niro iddiası gündem oldu

Aktör Robert De Niro'nun Azerbaycan ordusuna para bağışında bulunduğu iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından Ermeni lobisi ünlü aktöre..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay