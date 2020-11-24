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Aktüel Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı Gaziantep'te yakalandı
Aktüel

Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ'ye üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:02:00 -
Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranan MFC'yi İslahiye ilçesine bağlı Serin Evler Mahallesi, istihbarat çalışmaları sonucunda   İslahiye ilçesine bağlı Serin Evler Mahallesinde yakalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla aranan zanlının "silahlı terör örgütü üyeliği" iddiasıyla arandığı  "Şüpheliyle yapılan mülakatta 2011-2016 yıllarında ABD'de doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olduğu öğrenilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem devam etmektedir."  Bilgisi paylaşıldı.

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