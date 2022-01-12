Kırmızı akik taşının faydaları neler? Akik taşı nedir?

Doğal taşlardan biri olan akik taşı insanlar tarafından sıklıkla kullanılan taşlardandır. Akik taşının birçok özelliği ve faydası vardır.

Akik taşı nedir?

Doğada birçok renk seçeneği olan akik taşı yemen taşı olarak da bilinen doğal bir taştır.

Akik taşının faydaları nelerdir?

- İnsanları strese karşı koruyucu etkiye sahiptir.

- Kötü düşüncelerden ve negatif enerjiden korur.

- İnsanı ruhsal açıdan korumaktadır.

- Akik taşının cilt hastalıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

- Bedeni ve zihni güçlendirici etkisi vardır.

- Akik taşı takan kişiler kendini daha iyi ifade eder.

- Ağrıları azaltır.

- Kan dolaşımına iyi geldiği bilinmektedir.

- Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır.

- Kalp hastalıklarına iyi gelir.

- Akik taşı taşıyan kişiler kötü düşüncelerden ve olumsuzluktan korunur.

- Vücudun gerginliğini alarak kişiyi rahatlatır.

- Akik taşının tansiyonu dengeleyici özelliği vardır. Yüksek tansiyonu düşürür, düşük tansiyonu yükseltir.





Akik taşı hakkında tüm detayları öğrenmek için TIKLAYINIZ