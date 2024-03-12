  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Temel gıdaya indirim! Zincir marketlerden müjdeli haber geldi

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor: ‘Ramazan geldiğinde yaramız tazeleniyor’

Kükreyerek ‘Ekrem’ engelleniyor’ diyordu… Canlı yayında CHP’li vekili susturan cevap

Gazze direnişi İslam’la şereflenmesine vesile oldu: Amerikalı Ünlü Yazar Artık Müslüman

İzahı olmayan rezaletin mizahı olur! CHP'nin savunması peçete hükmünde

Mahkeme devamına karar verdi! Sedat Peker hakkında kırmızı bülten

‘İhale’ ve ‘trol’ oyunu! İP’li Cengiz Topel, Mansur Yavaş'ı haşladı

“Bu şehrin fayları 7 üzerinde deprem üretebilir” diyen Naci Görür: Tarihin çöplüğüne karışırız

Tüm dünyaya son dakika olarak geçildi! 15 bin İHA düşürüldü...Yanlış duymadınız tamı tamına 15 bin

Adalet Bakanlığı açıkladı! Katil oğlunu kaçıran Eylem Tok’a kötü haber
Ekonomi Kirli planlarını devreye soktular! Türkiye milyarlarca dolar kaybetti
Ekonomi

Kirli planlarını devreye soktular! Türkiye milyarlarca dolar kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-03-12 17:59:00 - 2024-03-12 18:02:24
Kirli planlarını devreye soktular! Türkiye milyarlarca dolar kaybetti

Türkiye'de yaşanan darbeler ekonomiye büyük kayıplar yaşatırken milli gelire bu durum olumsuzluk olarak yansıdı.

Türkiye ekonomisi üzerinde darbelerin etkisi rakamlarla gözler önüne serildi. Darbeler ekonomiyi yavaşlattı, milli gelir ve dış ticarette kayıplar yaşandı. 1960 darbesinde milli gelir yüzde 78 düştü.

2023 yılında G20 ülkeleri arasında 17’nci sıraya yerleşen Türkiye, ekonomisiyle 100 yılda birçok çetin sınavdan geçti. Türkiye, kuruluş yıllarından bu döneme kadar İkinci Dünya Savaşı, 1960, 1980 ve 28 Şubat darbeleri, 2001 küresel ekonomik krizi yaşadı. Ekonomileri derinden sarsan savaş, darbe ve küresel krizler Türkiye’nin yükselmesini yavaşlattı. Özellikle 1960 ve 80 darbelerinde Türkiye ekonomisinin aldığı yaraların sarılması yıllara mâl oldu. Ekonomi darbe sonrası yıllarda toparlansa da etkisi uzun süre hissedildi.

Cumhuriyet tarihinde ilk askeri darbe 27 Mayıs 1960’ta gerçekleşti. Emir komuta zinciri içinde yapılmayan darbe, 37 düşük rütbeli subayın planlarıyla icra edildi. 235 general ve 3 bin 500 civarında subay emekliye sevk edildi, üniversitede bulunan 147 öğretim görevlisi görevden alınmış ve bazı üniversiteler kapatıldı.

1960 darbesinde milli gelir yüzde 78 düştü

Bu gelişmelerle sadece istikrar değil, ekonomi de derinden etkilendi. Rakamlara bakarsak; darbeden önce 14,1 milyar dolar olan gayri safi yurt İçi hasıla (GSYH) yüzde 78 gerileyerek 7,9 milyar dolara düştü. Bu dönemde dolar bazında kişi başına düşen gelir de 509 dolardan 281 dolara indi.

İhracat ivme kaybetti

Ekonomide darbenin etkisi ihracat ve ithalat rakamlarında da göze çarptı. 1960 yılına kadar süren ihracattaki ivmelenme 1961’de durdu. 1923 yılında 50,8 bin dolar olan ihracat, 1960 yılına 320 bin 731 dolara yükselmişti. İhracat ve ithalat rakamları darbe yılından sonra yaklaşık yüzde 10 arttı. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,68 olarak gerçekleşti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye ekonomisi 1970 yılında GSYH’sini 19 milyar dolara yükseltti. Dolar bazında kişi başına düşen gelir de aynı dönemde 533 dolara yükseldi. Rakamlara göre Türkiye ekonomisi 1961-1970 arasındaki dönemde darbe öncesi ekonomik göstergelere ulaşmayı başardı. 1960 darbesi ekonomik yükselişi dizginleyen bir sonuç oluşturdu.

12 Mart muhtırası 2 milyar dolar kaybettirdi

Ardından 12 Mart 1971 Muhtırasında 32'nci Türkiye Hükümetinin istifaya zorladığı askeri müdahale yaşandı. Bu dönemde GSYH bir önceki seneye göre 2 milyar dolarlık gerileme yaşayarak 16,9 milyar dolara indi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 57'ye düştü.

1980 darbesinin ekonomiye el freni etkisi

Türkiye’yi istikrarsızlaştırma çabası 12 Eylül 1980 ihtilaliyle sürdü. Türkiye ekonomisi bu döneme kadar 68,9 milyar dolar GSYH rakamına ulaşmış, kişi başına düşen gelirini dolar bazında 1.540 dolara yükseltmişti. Ancak 1980 ihtilaliyle ekonomide durgunluk bir sonraki senenin rakamlarında açıkça görüldü. 1981 yılında GSYH yüzde 3,08’lik sınırlı yükselişle 71 milyar dolar, kişi başına gelir de 1.579 dolar olarak gerçekleşti.

2001 krizi

Darbelerden çıkan Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti. 1990 yılında Türkiye’nin GSYH’si 154 milyar dolara, kişi başına düşen geliri ise 2 bin 730 dolara fırladı. Ancak 2001 krizi kapıda belirdi. Küresel krizin etkisiyle 260 milyar dolara ulaşan Türkiye’nin GSYH’si bu dönemde 201 milyar dolara geriledi, kişi başına düşen gelir de 3 bin 12’den 2 bin 260 dolara indi.

2023’te kişi başı gelir 13 bin doları aştı

Türkiye ekonomisi darbelerden çıkarak 2023 yılına geldi. Geçen yıl Türkiye’nin GSYH’si 1,19 trilyon dolara yükseldi. Kişi başına düşen milli gelir 13 bin doları aştı. Türkiye 2023 yılında ihracatını 256 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine yükseltti.

S&P'den Türkiye ekonomisine övgü! Kredi notu görünümü 2 ayda pozitife döndü
S&P'den Türkiye ekonomisine övgü! Kredi notu görünümü 2 ayda pozitife döndü

Ekonomi

S&P'den Türkiye ekonomisine övgü! Kredi notu görünümü 2 ayda pozitife döndü

KUTO’da 2023 yılı Türkiye ekonomisi değerlendirildi
KUTO’da 2023 yılı Türkiye ekonomisi değerlendirildi

Kobi

KUTO’da 2023 yılı Türkiye ekonomisi değerlendirildi

Felaket tellalları üzülecek! Türkiye ekonomisi büyüdü
Felaket tellalları üzülecek! Türkiye ekonomisi büyüdü

Ekonomi

Felaket tellalları üzülecek! Türkiye ekonomisi büyüdü

Türkiye ekonomisi emin adımlarla ilerliyor! Otomotiv verileri açıklandı
Türkiye ekonomisi emin adımlarla ilerliyor! Otomotiv verileri açıklandı

Ekonomi

Türkiye ekonomisi emin adımlarla ilerliyor! Otomotiv verileri açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23