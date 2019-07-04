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Kirli planın detayları açıklandı! PKK’lıları getirip müdür ve amir yapacaklar

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde bin 750 çalışanın işten çıkarılmasına ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, "Zeydan Karalar, PKK ile ilişkileri konusunda sabıkalı birisi. Adana'da işten çıkaracağı çalışanların yerine örgüt mensuplarını istihdam edecek." dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:25

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

"Adana Belediyesi'nde bin 750 tane bankamatik memuru olur mu? Çocuk mu kandırıyorlar?" diyen Yıldırım, "Adana'da da Mersin'de de ülkücüleri, Milliyetçi Hareket Partilileri işten çıkaracaklar. Yerine de PKK'lılar istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

'Dağdakileri şehre indirecekler'

31 Mart'tan önce de uyarıda bulunduklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Dağdakiler gelecek ve şehirlerde amir, müdür olacak. Belediyelerde istihdam edilecekler. Yapılmak istenen budur."

'Karalar bu konuda sabıkalı'

CHP'li Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde PKK'lı teröristlerin leşine belediye arabası tahsis ettiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Zeydan Karalar bu manada sabıkalı birisi. Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde de terör örgütleri ile ilişkisi tespit edilmiştir. Personel almıştır. Onlara araç tahsis etmiştir. Bugün de Adana'da işten çıkacakların yerine HDP ile olan anlaşmaları gereğince PKK'lı kişileri alacaklar."

'CHP'nin HDP'ye taahhütü var'

"Adana'da yaşananlar Türkiye'de yaşanacakların öncüsüdür" ifadelerini kullanan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Adana'da, Ankara'da, Mersin'de ve İstanbul'da HDP ile işbirliği yaptı. Onlara taahhütleri var. Kandil'den inen dağda barınamayanlar yarın şehre gelecekler. Şehir belediyelerinde olacaklar. Amir, müdür ya da memur olacaklar. Biz bunlarla karşılaşacağız. İlerleyen günlerde vatandaşlarımızın kapılarını PKK'lılar çalacak. Biz bunların hepsini 31 Mart'tan önce de anlattık."

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Ankara
  4. Adana
  5. MHP
  6. HDP

YORUM YAZ

  • SadeddinSadeddin52 dk önce
    Yarın öbür gün terör örgütü PKK'nın elindeki bütün teröristlerin istihdamı için cehenneme hazırlık partisinin kazandığı belediyelere yerleştirip,dağda kayıbettigi savaşı belediyelere yerleştirdiği terör örgütü üyeleri tarafından büyük şehirlere taşıyacak nokta.bunu bir kenara not alın.
  • kuntakintekuntakinte54 dk önce
    SANA VE UYANAMAYAN OY VERENLER İLE BİRDEYENİ GENÇPEMBE HAYALLERİ OLAN VE PEMPE HAYAL VAATLERİE KANAN GENÇ NESİLLERENE BEKLİYORDUNUZ KİGÜNAYDINGÜNAYDINburda gün erken doğuyor siz yatağınızda uyuyor öğle üzeri kalkıyorsunuz size göre TÜNAYDINOLUYOR BU İŞ GÜLDÜRDÜNÜZ HAHAHAHAHAHA
  • Malcolm xMalcolm x1 sa önce
    Ha bahcelinin adamları veya akape liler olmuş, ha dağdaki terörist ler hepsi aynı b. k
  • demirdemir1 sa önce
    Yaw he he :))
  • AselAsel1 sa önce
    Allah CHP belasını versin
  • Fr fr Fr fr 1 sa önce
    Lan godoş söylediğine kendin inaniyormusun? Sende oradaysan takip edersin havlamanin bir anlamı yok tespit edersin emin olursun gider şikayet edersin dingonun ahirimi lan ora oldu dağdan gel belediyeye yerleş aklına sokayim
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    DEVLET YOL VERMESİN BUNLARA.HANİ CHP CUMHURİYETÇİYDİ.
  • salihsalih1 sa önce
    istihbarata ne gerek dimmi ama !!
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 1 sa önce
    Hak ettiginizi bulacsksınız türkiyedeki müslümanlar, hani rahatlık batmıştı.Reis gidecek siz CHP nin kucağına oturacaksınız, cok yakin.
  • EmekliEmekli1 sa önce
    Kandildenmi getirecekler açıklık getirin eğer pkk lıysalar tutuklanmaları kolay olur yok. Eğer atananlar tutuklanmıyorlarsa bilinki sade Kürt vatandaşıdırlar
  • VATANDAŞVATANDAŞ1 sa önce
    KAMUDA BU ÇOKTAN GÖREVDE YÜKSELME İLE YAPILDI. AK PARTİ VE MEMURSEN SENDİKASI KULLANILARAK YAPILDI. HEM FETÖ HEMDE PKK SEMPATİZANI
  • adsızadsız1 sa önce
    Ne güzel, poliste gitsin yakalasın,ne diye şikayet ediyorsun.Yoksa PKK lımısın teröristlerimi uyarıyorsun?

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