Kirli planın detayları açıklandı! PKK’lıları getirip müdür ve amir yapacaklar

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

"Adana Belediyesi'nde bin 750 tane bankamatik memuru olur mu? Çocuk mu kandırıyorlar?" diyen Yıldırım, "Adana'da da Mersin'de de ülkücüleri, Milliyetçi Hareket Partilileri işten çıkaracaklar. Yerine de PKK'lılar istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

'Dağdakileri şehre indirecekler'

31 Mart'tan önce de uyarıda bulunduklarını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Dağdakiler gelecek ve şehirlerde amir, müdür olacak. Belediyelerde istihdam edilecekler. Yapılmak istenen budur."

'Karalar bu konuda sabıkalı'

CHP'li Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde PKK'lı teröristlerin leşine belediye arabası tahsis ettiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Zeydan Karalar bu manada sabıkalı birisi. Seyhan Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde de terör örgütleri ile ilişkisi tespit edilmiştir. Personel almıştır. Onlara araç tahsis etmiştir. Bugün de Adana'da işten çıkacakların yerine HDP ile olan anlaşmaları gereğince PKK'lı kişileri alacaklar."

'CHP'nin HDP'ye taahhütü var'

"Adana'da yaşananlar Türkiye'de yaşanacakların öncüsüdür" ifadelerini kullanan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi Adana'da, Ankara'da, Mersin'de ve İstanbul'da HDP ile işbirliği yaptı. Onlara taahhütleri var. Kandil'den inen dağda barınamayanlar yarın şehre gelecekler. Şehir belediyelerinde olacaklar. Amir, müdür ya da memur olacaklar. Biz bunlarla karşılaşacağız. İlerleyen günlerde vatandaşlarımızın kapılarını PKK'lılar çalacak. Biz bunların hepsini 31 Mart'tan önce de anlattık."