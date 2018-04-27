Kirli pazarlıklar CHP’nin geninde var

Bir süredir demokrasi nutku atarak, kitlelere kendince demokrasi vaat eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karanlık kapılar arkasında siyasal etiği hiçe sayarak kendi vekillerini başka bir partiye kiralaması; CHP’nin geçmişteki yaptığı kirli pazarlıklarını gün yüzüne çıkardı. Meral Akşener’in seçimlere katılabilmesi için 15 milletvekilini İyi Parti’ye kiralayan CHP’nin geçmişte de aynı taktiği uyguladığı ortaya çıktı. Her fırsatta düşünce ve basın özgürlüğüne toz kondurtmayan CHP’nin; tek partili dönemde yüksek vergilerden bunalan halkın gazını almak için Mustafa Kemal’in talimatıyla kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası’na 70 vekil verdiği belirlendi. 12 Ağustos 1930’da gerçekleşen vekil transferinde; İsmet İnönü’nün 50 vekil teklif ettiği, Serbest Cumhuriyet Fırkası Başkanı Fethi Okyar’ın ise 120 milletvekili istediği yapılan pazarlıklar sonucu 70 vekilde anlaşıldığı belirtildi.

AKİT TOZLU ARŞİVLERİ AÇTI

CHP konuştukça arşivler açılıyor. Arşivler açıldıkça da CHP batıyor. İhanet çetesinin kaset kumpasıyla CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk siyaset tarihine kara leke olarak geçen vekil satışı tartışılmaya devam ederken, gazetemiz AKİT flaş bir bilgiye daha ulaştı. Dünyadaki otoriter ve totaliter rejimlerden etkilenerek bir “parti-devleti”ne dönüşen CHP’nin tek parti döneminde de hülleci vekillerin olduğu ortaya çıktı. 12 Ağustos 1930’da gerçekleşen vekil transferinde; İsmet İnönü’nün 50 vekil teklif ettiği, Serbest Cumhuriyet Fırkası Başkanı Fethi Okyar’ın 120 milletvekili istediği yapılan pazarlıklar sonucu 70 vekilde anlaşıldığı belirtildi.

OKYAR, HÜLLEYİ ANLATIYOR

Okyar, Meclis tutanaklarına yansıyan hülleci vekilleri şöyle anlatıyor: “Kütahya mebusu (milletvekili) Nuri ve Erzurum mebusu Tahsin Bey’lere Gazi (M. Kemal Atatürk), benim fırkama (partime) geçmeleri için emir verdi. Onlar da ‘Emredersiniz Paşam’ diyerek kabul ettiler. Biraz sonra gelen Reşit Galip Bey’e de aynı emir verildi. 70 mebus ‘Baş üstüne Efendim’ diyerek kabul etti.”

41 YIL ÖNCE DE AYNI PAZARLIK

24 Haziran’da gerçekleşecek genel seçimlerde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na karşı İyi Parti’ye vekilleri kiralayan CHP aynı pazarlığı 41 yıl önce de yapmıştı. 5 Haziran 1977 yılında yapılan genel seçimden CHP galibiyetle çıkmıştı ancak, Meclis’te kazandığı 213 sandalye tek başına iktidar olmasına yetmiyordu. Bunun üzerine Adalet Partisi (AP) lideri Süleyman Demirel, AP ile Milli Selamet Partisi (MSP) ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) katılımıyla II. Milliyetçi Cephe hükümetini kurdu. Fakan 11 Aralık 1977’de yapılan yerel seçimleri de CHP kazanınca dengeler değişmeye başladı.

KİRLİ GÖRÜŞMELER SIZINCA GÜNEŞ MOTEL’E GEÇİLDİ

Bu fırsattan yararlanmak isteyen CHP, AP’den istifa edenlerle temas kurmaya başladı. Ecevit ile 12 eski AP’li (Tuncay Mataracı, Şerafettin Elçi, Mete Tan, Hilmi İşgüzar, Orhan Alp, Fethi Acar, Mehmet Oğuz Atalay, Cemalettin İnkaya, Ali Rıza Septioğlu, Enver Akova, Ahmet Karaaslan ve Güneş Öngüt) arasındaki görüşmelerin ilki 22 Aralık tarihinde Darıca’ya bağlı Bayramoğlu’nda bir otelde gerçekleştirildi. Ancak görüşmelerin gizli tutulmasına rağmen basına sızması üzerine görüşmelerin başka bir ortamda gerçekleştirilmesine karar verildi. Görüşmelerin devamı dönemin CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil’in organizasyonunda belediyeye ait Florya’daki Güneş Moteller’de yapıldı.

Güneş Motel vakasının kahramanı Bülent Ecevit'ti.

HEPSİNE BAKANLIK VERDİ

Ecevit 11 bağımsız milletvekiline, kuracağı hükümete destek karşılığında bakanlık önerdi, 10’u kabul etti. Konya Milletvekili Oğuz Atalay bakanlık teklifini kabul etmedi. CHP’nin gensorusu ile 31 Aralık 1977’de Süleyman Demirel başkanlığındaki II. MC Hükümeti devrildi. 12’ler içinde olan ve daha sonra tarihe 11’ler olayı olarak geçecek bu gensoru görüşmesine Balıkesir Milletvekili Cemalettin İnkaya eski partisinden aldığı aşırı baskı nedeniyle katılmadı. Böylece 12’ler grubu gensoru görüşmeleri sırasında 11’e düştü ve öyle anılmaya başlandı. Ardından Ecevit hükümeti güvenoyu aldı. 11’lerden Orhan Atalay dışındaki 10 milletvekili yeni kurulan hükümette bakan oldu. Bu olay tarihe ‘Güneş Motel skandalı’ olarak geçti.