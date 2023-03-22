Kirli pazarlık sonrası ortalık karıştı! İYİ Parti'de toplu istifalar yolda!

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanırken Altılı Masa, krizlerle boğuşmaya devam ediyor.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde TBMM'de HDP ile pazarlık masasına otruması İYİ Parti kanadında rahatsızlık yarattı. Genellikle milliyetçi ve ülkücü kesimin oluşturduğu İYİ Parti'de teşkilatlar da HDP ile el sıkışılmasından memnun değil.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emin Pazarcı, A Haber'de katıldığı programda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

''KORAY AYDIN VE AĞIRALİOĞLU RAHATSIZ''

İYİ Parti'nin toplama bir parti olduğunu belirten Emin Pazarcı, iskeletin ise milliyetçi ve ülkcülerden oluştuğunu dile getirirken şunları kaydetti;

"Koray Aydın'ın, Yavuz Ağıralioğlu bu durumdan rahatsızdır. Bugüne kadar siz belli fikirlerin peşinden koşacaksınız ve bugünden sonra hiçbir şey olmamış gibi HDP ile yol yürünmesine rıza göstereceksiniz. Böyle bir şey söz konusu olamaz."

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''İYİ PARTİ ESİR ALINMIUŞ DURUMDA''

İYİ Parti'nin esir alındığını dilengetiren Emin Pazarcı, ''İyi Parti ne yapabilir derseniz İyi Parti hiçbir şey yapamaz. Çünkü İyi Parti esir alınmış durumda. Sayın Akşener'in son çıkışı ortada. Sayın Kılıçdaroğluı ile seçimin alınamayacağını ifade etmişti. 72 saat sonra döndü. O açıdan bakıldığında, bu manevra o dönemde İYİ Parti'nin grup başkanvekillerinin ne dediği gösteriyor her şeyi. Katıldıkları programlarda bizim tabanımızın yüzde 40'ı Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek dediler. Kılıçdaroğlu ile yol yürümeyen İyi Parti tabanı HDP ile nasıl yol yürüyecek? Kılıçdaroğlu kendi adaylığını onaylatmak için 6'lı masayı topladı. Manevralar yaptı ve adaylığını onaylattı. Masadaki diğer partileri etkisizleştirdi.'' dedi.

''İYİ PARTİ'DE TOPLU İSTİFALAR GELEBİLİR''

''İyi Parti'ye oy verenler bunu nasıl değerlendirecek.'' diyen Emin Pazarcı, ''CHP'deki bazı isimler bile bu durumdan memnun değil. Sizin kurşun askerleriniz olmayan seçmenler bunu değerlendirecek ona göre oy verecekler. Ahmet Türk'ün de son yaptığı açıklamalar var. Kürt seçmen bizden başka kimseye oy veremez diye. Ben o bölgede HÜDA-PAR'ın ciddi bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Bu bölgede sıkışmış seçmenin Chumhur İttifakı'na destek vereceğini düşünüyorum. Yani ne kadar yukarda kol kola girmiş olsalar da tabana yansımıyor bu fotoğraf. Önümüzdeki günlerde bu rahatsızlıklar ortaya çıkacak. Bu rahatsızlıktan dolayı toplu istifalar gelebilir İYİ Parti'de. Nitekim bazı il ve ilçe teşkilatlarında toplu istifalar başladı. Ama ne olursa olsun masadan kalkamaz İyi Parti ve CHP.'' değerlendirmesinde bulundu.