Dokunanın başı derde giriyor! Siz siz olun sakın bu çiçeğe yaklaşmayın

Manisa’nın bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, ziyaretçilerine doyum olmayan manzaralar sunmaya devam ediyor. Son dönemde Manisa genelinde etkili olan ve Gediz Nehri’nin taşmasına, bağların ve bazı evlerin sular altında kalmasına neden olan yoğun yağışların ardından Spil Dağı Milli Parkı’nda da dikkat çeken bir doğa olayı yaşandı.