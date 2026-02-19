  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Samsunspor, Kuzey Makedonya’da avantaj peşinde! İşte muhtemel 11’ler İspanya'da aşırı sağın hevesi kursağında kaldı: İslam karşıtı ‘burka yasağı’ teklifi reddedildi Meral Akşener’e ‘siyasete dönecek misiniz’ diye soruldu Kardeşlik ve dayanışma Kur’an tilavetiyle güçlendi! Manevi buluşmada büyük heyecan! Koç Holding'in korkulu rüyasıydı! İpek Kıraç için gündem olan iddia Dokunanın başı derde giriyor! Siz siz olun sakın bu çiçeğe yaklaşmayın Fenerbahçe Nottingham Forest’i konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Araç sahiplerini bezdiren modeller belli oldu! Kışın en güvenilir SUV’u! Chery TIGGO7’nin sırrı ne? 2026 modelde şubat kampanyası! Esenler’de Vosvoslu sahur! Gelenek devam ediyor
Yaşam
8
Yeniakit Publisher
Dokunanın başı derde giriyor! Siz siz olun sakın bu çiçeğe yaklaşmayın
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dokunanın başı derde giriyor! Siz siz olun sakın bu çiçeğe yaklaşmayın

Spil Dağı Milli Parkı’nda açan kardelen ve çiğdemler görsel şölen sunarken bu endemik türlere zarar vermenin cezası tam 699 bin 245 TL.

#1
Foto - Dokunanın başı derde giriyor! Siz siz olun sakın bu çiçeğe yaklaşmayın

Manisa’da etkili olan yağışların ardından Spil Dağı Milli Parkı’nda doğa adeta yeniden canlandı.

#2
Foto - Dokunanın başı derde giriyor! Siz siz olun sakın bu çiçeğe yaklaşmayın

Manisa’nın bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, ziyaretçilerine doyum olmayan manzaralar sunmaya devam ediyor. Son dönemde Manisa genelinde etkili olan ve Gediz Nehri’nin taşmasına, bağların ve bazı evlerin sular altında kalmasına neden olan yoğun yağışların ardından Spil Dağı Milli Parkı’nda da dikkat çeken bir doğa olayı yaşandı.

#3
Foto - Dokunanın başı derde giriyor! Siz siz olun sakın bu çiçeğe yaklaşmayın

Spil Dağı Milli Parkı’nda Uzun yıllardır kuruduğu bilinen şelale yeniden son yağışlarla birlikte adeta yeniden hayat buldu. Yaklaşık 50 metrelik yükseklikten kayalıklara doğru akan su, taşkınların neden olduğu olumsuz tabloya karşın doğanın yeniden canlanmasını gözler önüne serdi. Eriyen kar sularıyla da beslenen şelalenin ortaya çıkardığı manzara seyrine doyum olmayan görsel şölen sunarken, yaz aylarına doğru şelalenin yeniden kuruması bekleniyor.

#4
Foto - Dokunanın başı derde giriyor! Siz siz olun sakın bu çiçeğe yaklaşmayın

Öte yandan Spil Dağı Milli Parkında bulunan orman köşkleri de ziyaretçilerinin ağırlamaya devam ediyor. Ramazan boyunca da açık olacak orman köşklerinde konaklamak isteyen misafirler Milli Parklardan bu yerleri kiralayarak Spil Dağı’nın eşsiz doğasıyla vakit geçirebilecekler. Ayrıca orman köşklerinin hemen yanında bulunan gölet de DSİ tarafından yeniden restore edilecek. Gölette oluşan obrukların kapatılarak yeniden su tutması sağlanarak gelen misafirlerin vakit geçirebilecekleri önemli bir alan olması hedefleniyor.

#5
Foto - Dokunanın başı derde giriyor! Siz siz olun sakın bu çiçeğe yaklaşmayın

Spil Dağı’nda son günlerde yağmurun ardından kar yağışı da etkisini gösterdi. Özellikle zirve kesimlerde kısa süreli de olsa etkili olan tipi, yüksek rakımlı alanları beyaz örtüyle kapladı.

#6
Foto - Dokunanın başı derde giriyor! Siz siz olun sakın bu çiçeğe yaklaşmayın

Kar yağışıyla birlikte kardelen ve çiğdemler çiçek açarak doğaseverlere görsel şölen sundu. Türkiye’nin önemli bitki çeşitliliği alanlarından biri olan Spil Dağı Milli Parkı’nda toplam 593 bitki türü bulunurken, bunların 78’ini yalnızca Spil Dağı Milli Parkı’nda yetişen endemik türler oluşturuyor.

#7
Foto - Dokunanın başı derde giriyor! Siz siz olun sakın bu çiçeğe yaklaşmayın

Kardelen ve çiğdem de bu özel türler arasında yer alırken, biyolojik zenginliğin korunması amacıyla bu bitkileri koparanlara 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devreden Ali Yerlikaya ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı...
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti
Dünya

BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ramazan ayı dolayısıyla 1440 mahkum için af kararı aldı. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan aftan y..
Ramazan ayında şeytanın işini din düşmanları görüyor!
Aktüel

Ramazan ayında şeytanın işini din düşmanları görüyor!

Ramazan-ı Şerif’in gelişiyle gönüller huzur bulurken, maalesef içimizdeki Laik Kemalist zihniyet yine rahat durmuyor. Ramazan etkinliklerin..
Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı
Gündem

Ahmet Hakan’dan 168 aydın müsveddesine sert tepki! Eski Türkiye Nostaljisi hortladı

HÜRRİYET gazetesi yazarı Ahmet Hakan, mübarek ramazan ayına bir gün kala yayımlanan "laiklik bildirisi"ne imza atan 168 isme adeta ateş püsk..
Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu
Dünya

Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu

Tayvan’da Ay Yeni Yılı etkinliğinde konuşmalar sürerken Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo aniden rahatsızlandı ve Tayvan Devlet Başkanı Wi..
Türkiye, seküler yobaz kuşatmasında!
Gündem

Türkiye, seküler yobaz kuşatmasında!

Ramazan coşkusunun eğitim yuvalarına yayılması seküler yobazları köpürttü. Okullarda ramazan etkinlikleri yaptırılacağını öğrenir öğrenmez “..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23