Dokunanın başı derde giriyor! Siz siz olun sakın bu çiçeğe yaklaşmayın
Spil Dağı Milli Parkı’nda açan kardelen ve çiğdemler görsel şölen sunarken bu endemik türlere zarar vermenin cezası tam 699 bin 245 TL.
Spil Dağı Milli Parkı’nda açan kardelen ve çiğdemler görsel şölen sunarken bu endemik türlere zarar vermenin cezası tam 699 bin 245 TL.
Manisa’da etkili olan yağışların ardından Spil Dağı Milli Parkı’nda doğa adeta yeniden canlandı.
Manisa’nın bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, ziyaretçilerine doyum olmayan manzaralar sunmaya devam ediyor. Son dönemde Manisa genelinde etkili olan ve Gediz Nehri’nin taşmasına, bağların ve bazı evlerin sular altında kalmasına neden olan yoğun yağışların ardından Spil Dağı Milli Parkı’nda da dikkat çeken bir doğa olayı yaşandı.
Spil Dağı Milli Parkı’nda Uzun yıllardır kuruduğu bilinen şelale yeniden son yağışlarla birlikte adeta yeniden hayat buldu. Yaklaşık 50 metrelik yükseklikten kayalıklara doğru akan su, taşkınların neden olduğu olumsuz tabloya karşın doğanın yeniden canlanmasını gözler önüne serdi. Eriyen kar sularıyla da beslenen şelalenin ortaya çıkardığı manzara seyrine doyum olmayan görsel şölen sunarken, yaz aylarına doğru şelalenin yeniden kuruması bekleniyor.
Öte yandan Spil Dağı Milli Parkında bulunan orman köşkleri de ziyaretçilerinin ağırlamaya devam ediyor. Ramazan boyunca da açık olacak orman köşklerinde konaklamak isteyen misafirler Milli Parklardan bu yerleri kiralayarak Spil Dağı’nın eşsiz doğasıyla vakit geçirebilecekler. Ayrıca orman köşklerinin hemen yanında bulunan gölet de DSİ tarafından yeniden restore edilecek. Gölette oluşan obrukların kapatılarak yeniden su tutması sağlanarak gelen misafirlerin vakit geçirebilecekleri önemli bir alan olması hedefleniyor.
Spil Dağı’nda son günlerde yağmurun ardından kar yağışı da etkisini gösterdi. Özellikle zirve kesimlerde kısa süreli de olsa etkili olan tipi, yüksek rakımlı alanları beyaz örtüyle kapladı.
Kar yağışıyla birlikte kardelen ve çiğdemler çiçek açarak doğaseverlere görsel şölen sundu. Türkiye’nin önemli bitki çeşitliliği alanlarından biri olan Spil Dağı Milli Parkı’nda toplam 593 bitki türü bulunurken, bunların 78’ini yalnızca Spil Dağı Milli Parkı’nda yetişen endemik türler oluşturuyor.
Kardelen ve çiğdem de bu özel türler arasında yer alırken, biyolojik zenginliğin korunması amacıyla bu bitkileri koparanlara 699 bin 245 TL idari para cezası uygulanıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23