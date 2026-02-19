İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Araç sahiplerini bezdiren modeller belli oldu!

  • İSTANBUL
İkinci el otomobil alacaklar artık bakım ve onarım masraflarına dikkat çekiyor. Araştırmada en güvenilmez ikinci el SUV'lar belli oldu.

Özellikle bazı SUV markalar

2017 LAND ROVER DİSCOVERY

2017 Land Rover Discovery, bu SUV'nin beşinci neslini başlattı. Selefi LR4'ten birçok yönden değişim geçirerek, yetenekli bir arazi aracı ve aile SUV'si olarak kendini gösterdi. Bu modelde bildirilen çeşitli sorunlar olsa da, güç aktarma sistemiyle ilgili sorunlar oldukça dikkat çekiyor. Araç sahipleri, araçlarının rastgele güç kaybettiğini ve stop ettiğini bildirdi.

2011 JEEP GRAND CHEROKEE

Consumer Reports'a göre Jeep, özellikle diğer markalarla karşılaştırıldığında genellikle ortalamanın altında güvenilirlik puanlarına sahip. JD Power'ın 2025 Güvenilirlik Çalışması'nda şirket, 30 otomobil üreticisi arasında Chrysler ve Volkswagen'in ardından 28. sırada yer aldı. Bu nedenle, Jeep Grand Cherokee'nin satın alınmaması gereken araçlar listesinde sık sık yer alması şaşırtıcı olmayabilir.

2016 FORD EXPLORER SUV sahiplerinin oldukça sorunlu bulduğu bir diğer araç ise 2016 Ford Explorer. 2.300'den fazla şikayet alan araç için 14 geri çağırma işlemi gerçekleştirildi ve en sonuncusu Ekim 2025'te başlatıldı.

2011 BMW X5 Bu model 15 geri çağırma ve yüzlerce şikayetle karşı karşıya kaldı. Hatta Car Complaints'in bildirdiğine göre, diğer tüm X5 modellerinden daha fazla şikayete sahip. Araç sahipleri araçlarını çalıştırırken, durdururken veya hızlandırırken benzin kokusu algılayabilirler.

2015 Range Rover, yeni Arazi İlerleme Kontrolü (ATPC) ve geliştirilmiş baş üstü ekranı sayesinde ilk bakışta umut vadeden bir SUV olsa da, sahiplerinin şikayetleri pek de tatmin edici değil. Sorunlarından biri, herhangi bir uyarı işareti olmadan aşırı ısınmasıdır. Aracın kendi kendine kapandığı da şikayetler arasında.

2013 HYUNDAİ SANTA FE Sorunların büyük bir kısmı motorla ilgili, bunlardan biri de yağ tüketim oranı. Bu sorun, birçok sahibinin motor hasarını önlemek için aşırı miktarda yağ değişimi yapmasına neden oluyor./ kaynak:haber7

