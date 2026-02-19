İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Araç sahiplerini bezdiren modeller belli oldu!

2017 Land Rover Discovery, bu SUV'nin beşinci neslini başlattı. Selefi LR4'ten birçok yönden değişim geçirerek, yetenekli bir arazi aracı ve aile SUV'si olarak kendini gösterdi. Bu modelde bildirilen çeşitli sorunlar olsa da, güç aktarma sistemiyle ilgili sorunlar oldukça dikkat çekiyor. Araç sahipleri, araçlarının rastgele güç kaybettiğini ve stop ettiğini bildirdi.