Kirli oyun bozuldu: Kendini polis diye tanıtan 7 sahte kamu görevlisi paketlendi!
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Vatandaşın canına ve malına göz diken dolandırıcılara yönelik Antalya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda adalet yerini buldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve eşi H.A'nın kendilerini polis olarak tanıtan kişilere yaklaşık 10 milyon lira verdiklerini bildirmesi ve ayrıca A.B. adlı mağdurun da telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilerin verdiği hesaplara 110 bin lira gönderdiğini beyan etmesi üzerine çalışma başlattı​​​​​​​.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

 

Yapılan aramalarda, 12 cep telefonu, 12 SIM kart ve yaklaşık 800 bin lira değerindeki bir araca el konulurken, banka hesaplarındaki 940 bin 782 liraya da bloke konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılıkta 1 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7’si tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

