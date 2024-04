Kirli ittifaka tepki yağıyor! Annelerin iki eli CHP-DEM’in yakasında

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Ramazan Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen Diyarbakır Annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1681'inci güne ulaşırken, acılı aileler bir bayrama daha buruk şekilde giriyor.

Bugüne kadar 49 ailenin evladına kavuştuğu nöbeti aynı ümitle sürdüren aileler, eski HDP il binası önünde ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişine devam ediyor. Evlatlarına teslim olmaları çağrısı yapan aileler, DEM Parti’ye dönüşen bölücü partiyle birlikte onun ittifak ortağı CHP’ye de ateş püskürüyor.

CHP demek PKK demek

CHP’nin her zaman olduğu gibi yine PKK’nın ve onun siyasi uzantısının yanında yer aldığını belirten Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer, “Biz artık anladık ki PKK terör örgütü ve onun siyasi uzantısı olan partiler nasıl bu ülkeye zararlıysa CHP zihniyeti de aynı şekilde zararlıdır. CHP demek PKK demek, DEM Parti demektir. Bunu her seçimde görüyoruz zaten. Biz Diyarbakır annelerinin elleri her iki cihanda bu iki partinin yakasında olacaktır” dedi.

CHP’ye yazıklar olsun

Terör örgütü PKK’nın uzantısı DEM Parti ile ittifak yapan CHP’ye tepki gösteren annelerden Sabire Aydın ise şunları söyledi: “Biz Diyarbakır anneleri olarak beş yıldır verdiğimiz mücadeleyle Diyarbakır’da ve bölgede HDP’yi bitme noktasına getirdik. İl Başkanlığı binasını kapatıp kaçtılar. Ama CHP yine imdadlarına yetişip ittifak yaptı. İsimlerini değiştirip DEM Parti yaptılar. Biz onlar bitiyor diye sevinirken CHP sahip çıktı, yerel seçimlerde ortak oldular. CHP’ye yazıklar olsun. Ettiklerini Allah’tan bulsunlar. Bizi bayramlarda ağlatanlar gün yüzü görmesin. DEM’in belediyeleri almasına vesile olanlar, bizim çektiğimiz acıların daha fazlasını yaşasınlar. Diyarbakır anneleri olarak elimiz, bu ülkeyi bölmeye çalışan, binlerce ocağa ateş düşüren terör örgütünün partisiyle ittifak içine girip bu ülkeyi ele geçirmeye kalkanların da yakasındadır.”

Oy verenlerin elleri kırılsın

Acılı annelerden Türkan Mutlu da beş senedir kar-yağmur-çamur, sıcak-soğuk demeden her gün gözü yaşlı şekilde evlerinden uzakta evlatlarının yolunu gözlediklerini anlatarak, “CHP’liler bir gün bile yanımıza gelip adımızı ağızlarına almadılar. Neden? Çünkü onların evladı orada değil, canları yanmamış. Kim terör partisine oy verirse, destek verirse elleri kırılsın. Onlar da evlat acısı çeksin. Çocuklarımızı dağa kaçıran örgüt yöneticilerinin, parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin çocukları kolejlerde okuyor. Yabancı ülkelerde gününü gün ediyor. Bunlar bana çok acı veriyor. Bize bayram yok. Ben diğer çocuklarımla sofraya oturduğum zaman kursağımdan bir şey geçmiyor. Bize bayramı zehir edenlere Allah bayram yüzü göstermesin” diye konuştu.

Bunların hepsi Türkiye düşmanı Ermeni ve Yezidiler...

10 yıldır oğlunun peşinde olan acılı anne Ümmühan Nilifırka da şunları söyledi: “Her yerde oğlumu arıyorum. Yaşadığımız acıyı Rabbim düşmanıma yaşatmasın. PKK’ya da onun partilerine de onlara destek olan CHP’ye de o kadar kızgınım ki. Bu parti sırf analar ağlasın, ciğeri yansın diye kurulmuş. Bunların hepsi Ermeni, Yezidi. Müslüman değil. Gençleri kandırıp ölüme gönderiyorlar. Sırf ülkemiz parçalansın diye. Allah fırsat vermesin. Ruh sağlığım bozuldu. Artık diğer evlatlarıma annelik yapamıyorum. 10 yılı bize zehir ettiler. Ne bayramımız var, ne huzurumuz. İnşallah DEM Parti de onunla ittifak yapan CHP de yeryüzünden silinir. İnşallah çocukları dağa kaçırılan anne babaların hepsi evlatlarına kavuşur. Bu mübarek ramazan ayının yüzü suyu hürmetine Allah yavrularımızı kurtarsın.”