Kirli ittifak şehitlerin kemiklerini sızlatıyor!

AK Parti'yi sandıkta yenmek için her yolu mübah gören muhalefet sınır tanımıyor. CHP ve İyi Parti, önce gizledikleri terör örgütünün uzantısı HDP ile ittifakı artık aleni olarak yürütüyor. CHP ve İyi Parti’nin terörün uzantısı HDP ile yaptığı ittifak, daha da derinleşti. İstanbul, İzmir ve Adana'da aday çıkarmayacağını açıklayan HDP, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve Ankara için pazarlık yürütüyor. HDP, bu illerde destek karşılığında bazı ilçe belediye başkanlıklarının yanı sıra belediye meclis üyelikleri de talep ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise ittifak sahada fiili olarak görülüyor. AK Parti’nin güçlü olduğu yerlerde bazı aşiretlerden aday gösteren İyi Parti’ye, HDP açık açık destek veriyor. Profili düşük isimleri göstermelik olarak aday yapan HDP, İyi Parti’nin adaylarına oy topluyor.

Terörden tutuklular

CHP ve İyi Parti’nin ittifak kurduğu HDP, bugüne kadar 40 bin insanın canına mal olan terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı. Partinin çok sayıda eski ve yeni milletvekili terör örgütü ile bağlantıları nedeniyle gözaltına alındı, tutuklandı ve hüküm giydi. “Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz” diyen Selahattin Demirtaş, “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen Abdullah Zeydan ve “Sırtımızı YPG/YPJ’ye yasladık” ifadelerini kullanan Figen Yüksekdağ gibi isimler de var.

Herkes isyan etti

Ayrıca 2016 yılında patlak veren hendek olaylarında belediyenin araçlarını ile yollara bombalar yerleştiren, belediyelerin kaynaklarını PKK’ya aktaran, teröristleri maaşa bağlayan HDP’li belediyelere de kayyum atandı. HDP’nin kazandığı 102 belediyeden 94’ü terörle bağlantıları nedeniyle görevden alındı. CHP ve İyi Parti’nin terör bağı tescillenen HDP ile ittifak kurması şehit yakınları ve gazileri isyan ettirdi. Terör örgütü PKK’nın alçakça şehit ettiği sembol isimler Yasin Börü, Eren Bülbül, Necmetin Yılmaz’ın yakınları CHP ve İyi Parti’ye HDP ile yapılan ittifakın şehitlerin kemiklerini sızlatacağını söyledi. Terörle mücadele ederken bin 870 şehit veren korucular da ‘ihanetten vazgeçin’ çağrısı yaptı. En sert tepki de Kuzey Irak’ta gazi olan ve boynundan aşağısı felç olan bir gaziden geldi: Bu ittifak PKK’dan daha çok çanımızı yakıyor.

Canımızı PKK’dan daha çok yakıyor

Kuzey Irak’ta 1997 yılında gazi olan Yüzbaşı Murat Caner, "CHP, HDP, İyi Parti ittifakına, binlerce gazinin, ardında yetim evlat bırakmış şehitlerin ailelerinin canını PKK’dan çok yakan bir şey varsa o da, Atatürk’ü, ülkümü, dinimi kullanan partilerin terör destekçisi bir parti ile işbirliği yapmalarıdır" diyerek tepki gösterdi. Belden aşağısı felç olan Caner, “CHP-HDP ve İyi Parti ittifakının altında Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan düşmanlığı yatıyor. Benim gibi arkadaşlarımı yaralayan, şehit edenlerle dinimizin, Atatürkçülüğün, ülkücülüğün maskesini kullananlar, bizi bu hale getiren terör destekçileri ile kol kola giriyor. Sırf Cumhurbaşkanımıza düşmanlık olsun diye ülküsünü, ideolojisini, inancını satan adamlar bunlar. Atatürk’ü kullanarak oy isteyen CHP’ye yazıklar olsun. Ben terör gazisiyim. HDP ile kim yan yana gelirse yazıklar olsun. Biz hakkımızı helal etmiyoruz. Son dönemde Türkiye tarihinde terörle mücadele anlamında destan yazılıyor. Bu üç parti bir araya gelerek adeta teröriste destek veriyor. Bunlara yazıklar olsun. Dede Korkut’un dediği gibi, ‘hırsız içerden olursa kapı kilit tutmaz’ Ülkenin birliğini gücünü içerden yıkıyorlar” dedi.

İhanet

Terörle mücadelede bin 870 şehit, 3 binin üzerinde gazi veren korucular kirli ittifakı kınadı. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen şunları kaydetti: “CHP-HDP-İP ittifakı gizli bir bilgi değil. Ayan beyan ortada. Düne kadar tüm Türkiye’nin önünde ‘adalet’ adı altında HDP'li eş başkanlarla, belediye başkanlarıyla kol kola yürüdüler. CHP’li miletvekillerinin PKK’lıların cenazelerine katılıp teröristler için gözyaşı dökmeleri artık normal bir durum haline geldi. Üzülüyoruz, özellikle cumhuriyetin değerlerine bağlı olduğunu iddia eden CHP ve İP'in şehitlerimizin kanlarına elleri bulaşmış, PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen HDP’lilerle beraber olması korkunç bir durum. Sırf seçimde başarı elde etmek için hareket etmeleri şehitlerimize, gazilerimize ve Türk milletine karşı ihanettir. CHP’nin sadece İstanbul adaylarına bakınca hepsi HDP’ye yakın isimler. CHP seçmeninin sessiz kalması daha da üzücü.” (Yeni Şafak)