Kirli ittifak ifşa oldu... CHP’li Salıcı’dan cezaevindeki HDP'li Demirtaş’a gizli teklif!

Altılı ittifakta yer alan İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA ve Demokrat Parti'nin, bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile açıkça ortaklık kurmaya çekindiği biliniyor. Ancak CHP, ortaklarının aksine HDP'ye açıkça destek veriyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın da bu kapsamda terör soruşturmasından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la görüşmeye gittiği öğrenildi.

Salıcı'nın 23 Şubat'ta Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret ettiği Demirtaş'a, altılı ittifak toplantısının konu başlıklarını ve alınacak kararları ilettiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığına aday gösterilecek isim konusunda Demirtaş'tan destek isteyen Salıcı'nın, Başkan Erdoğan'a karşı birlikte hareket etmek için teklifte bulunduğu da kaydedildi. CHP'nin doğu kanadını oluşturmak için çalışan ve solun farklı renkleri ile de ilişkisi olduğu bilinen Salıcı'nın, partisinin Kürt kökenli vatandaşların oyunu alabilmek için ziyaretlerde bulunduğu biliniyor. HDP'nin PKK ile ilişkisi konusunda konuşmaktan kaçınan Salıcı, "Kılıçdaroğlu, Kürt meselesinin çözümü için siyasi kariyerini ortaya koydu" ifadesini kullanmıştı.