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Gündem Kirli görüntülere fren! Fethiye’de imara aykırı yapılar yıkılıyor
Gündem

Kirli görüntülere fren! Fethiye’de imara aykırı yapılar yıkılıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde imara aykırı olduğu belirlenen yapıların yıkımlarına başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:23:00 -
Kirli görüntülere fren! Fethiye’de imara aykırı yapılar yıkılıyor

Fethiye Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün incelemesinde, Foça Mahallesi Çalış Plajı sahilinde kaçak ve ruhsatsız yapıldığı tespit edilen işletmelere ilişkin yasal süreç tamamlandı. Tahliye kararı tebliğ edilen işletmelerin yıkımına ​​​​​​​sabah saatlerinde iş makineleriyle başlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve zabıta ekipleri güvenlik amacıyla bölgede hazır bekletildi. Yıkımın birkaç gün sürmesi bekleniyor.

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