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Kırkpınar Yağlı Güreşleri ertelendi!

Bu sene 657. si düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin seçimlere denk gelmesi sebebiyle 09-15 temmuz 2018 tarihine ertelendiği açıklandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:29
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ertelendi!

Yüksek Seçim Kurulu’nun, "Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20.04.2018 tarihli 89’uncu Birleşiminde karar verilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisinin seçimlerin yenilenmesine ilişkin 20/04/2018 tarihli, 1183 sayılı kararı Resmî Gazete’nin 20/04/2018 tarihli, 30397 Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanmıştır." kararından sonra, Edirne Belediyesi’nin daha önceden 02-08 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasını kararlaştırdığı 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin tarihlerinde bir değişiklik yapıp yapmayacağı merak konusu olmuştu.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan bu konuda Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile temas halinde olduklarını ve 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali konusunda kesin bir karar vereceklerini açıklamıştı.

GÜREŞ FEDERASYONU İLE GÜRÜŞÜLDÜ

Salı günü son değerlendirmeler yapıldı ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile son bir defa daha görüşerek, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin 09-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılmasına karar verildi.
Belediye Başkanı Recep Gürkan, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun 270 sayılı no’lu kararında, “Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise, 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatlerinin 08.00 – 17.00 olarak belirlenmesine karar verilmesi gerekmiştir” cümlesinin bulunması nedeniyle, Kırkpınar tarihlerinde bir değişiklik yapmayı uygun gördüklerini söyledi.

SEÇİMLERİN 2. TURA UZAMASI İHTİMALİYLE

Bu konuda Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ile görüşmeler yaptıklarını kaydeden Gürkan, şu açıklamalarda bulundu:
"Cumhurbaşkanlığı seçimi, ikinci tura kalması halinde YSK kararında da ifade edildiği gibi 8 Temmuz 2018 tarihine denk geliyor. Bu da bizim önceden belirlediğimiz tarihe göre 657. Kırkpınar Güreşleri’nin final günü. Böyle olursa güreşleri yapma imkanımız yok.Bu henüz belli değil ama her ihtimali de değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle biz de federasyonla karşılıklı mutabakata vararak, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali’nin 09-15 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verdik. Kırkpınar Güreşleri bu durumda 13 – 15 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak. Hazırlıklarımızı bu tarihlere göre yeniden güncelledik. Ayrıca güreşler ile ilgili tüm ilgili kurumlara da bugün yeni tarihleri bildiren resmi yazılarımızı gönderiyoruz."

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 11:29
  1. Edirne
  2. Aydın
  3. Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  4. seçim
  5. erteleme

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