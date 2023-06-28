Kırklareli'ndeki petrolle ilgili flaş karar!

MAPEG, Kırklareli’nde TPAO’ya ait Pınarhisar 1 Kuyusu için Pınarhisar’a bağlı Cevizköy’de kamulaştırma yapacak.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kırklareli ilinin Pınarhisar ilçesine bağlı Cevizklöy’e bağlı Bağlarkarşısı Mevkiinde AR/TPO/K/E19-d3, d4 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında açılan Pınarhisar 1 Kuyusu için Bağlarkarşısı Mevkiindeki 192 ada, 36 numaralı parselin 5.246,85m2’lik kısmının mülkiyet şeklinde kamulaştırılması amacıyla Maden ve Petrol İşleri Gene Müdürlüğüne başvuruda bulunmuştu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), başvuruyu inceledi ve onayladı.

Buna göre rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Pınarhisar Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan taşınmazın talep edilen kısmı, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10. maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılacak.

Enerji Günlüğü

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