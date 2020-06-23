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Aktüel

Kırklareli'nde yuvadan düşen leylek yavrusuna itfaiye sahip çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:52:23 -
Kırklareli'nde yuvadan düşen leylek yavrusuna itfaiye sahip çıktı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yuvasından düşen leylek yavrusunu itfaiye ekipleri sahiplendi.

Pehlivanköy ilçesine bağlı Kuştepe köyünde, bir direğin üzerindeki yuvadan leylek yavrusunun düştüğünü görenler durumu Babaeski Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Leyleğin bulunduğu noktaya gelen ekipler, hayvanı alarak İtfaiye Müdürlüğüne götürdü.

Burada gerekli kontrolleri yapılan leylek, ekipler tarafından beslendi.

İtfaiye Müdürü Güzdüz Yatmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, leylek yavrusunun tüm bakımlarını yaptıklarını söyledi.

"Öksüz" ismi verilen leyleğin sağlığının da yerinde olduğunu ifade eden Yatmaz, uçma zamanı geldikten sonra doğaya bırakılacağını vurguladı.


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