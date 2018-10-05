Kırklareli'nde yolu şaşıran göçmenler böyle yakalandı
Yolunu kaybeden düzensiz göçmenler, şehir merkezine giderken polis tarafından yakalandı.05 Ekim 2018 Cuma 18:18
Balkan Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu kişilerin şehir merkezine ilerlediklerini gördü.
Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'na gitmek istediği tespit edilen Pakistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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