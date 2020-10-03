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Aktüel Kırklareli'nde yolda zifte bulanan köpek "Şanslı" sağlığına kavuştu
Aktüel

Kırklareli'nde yolda zifte bulanan köpek "Şanslı" sağlığına kavuştu

Hayvan bakımevi görevlisi Ayşe Özdemir: - "Şanslı ilk geldiğinde çok zor nefes alıyordu. Zifti çok zor çıkardık. Şimdi çocuğum gibi oldu"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:52:25 -
Kırklareli'nde yolda zifte bulanan köpek "Şanslı" sağlığına kavuştu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zifte bulanmış halde bulunduktan sonra hayvan bakımevine getirilen ve "Şanslı" adı verilen köpek, sağlığına kavuştu.

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, yaklaşık 2 ay önce yolda zifte bulanan köpek yavrusunu kurtararak geçici hayvan bakımevine götürdü.

Bakımevi görevlilerince "Şanslı" adı verilen köpek, burada gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Bakımevi görevlisi Ayşe Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk bulunduğunda "yaşamaz" denilen köpeğin iyileşmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.

Köpeğin, bakımevinin maskotu haline geldiğini belirten Özdemir, "Şanslı ilk geldiğinde çok zor nefes alıyordu. Zifti çok zor çıkardık. Şükürler olsun onu kurtardık. Şimdi çocuğum gibi oldu. Onu çok seviyorum." dedi.


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