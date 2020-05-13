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Kırklareli'nde "Vefalı" Engelliler Haftası kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:09:18 -
Kırklareli'nde "Vefalı" Engelliler Haftası kutlaması

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, bir engellinin evine gidip pasta keserek Engelliler Haftası'nı kutladı.

Epilepsi hastası, doğuştan fiziksel ve zihinsel engelli 30 yaşındaki Birkan Selçuk'un annesi Nebahat Selçuk, Kırklareli Valiliğinin sosyal medya hesabına, ''Ben bir engelli annesiyim. Çok isterdim Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in bu mübarek günlerde bizi ziyaret etmesini, çok mutlu olurduk.'' mesajını yazması üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri harekete geçti.

Üzerinde ''Sevgili Birkan, özel günün anısına Kırklareli Valisi Osman Bilgin'' yazılı pasta yaptıran ekipler, Selçuk'un evine gitti.

Apartmanda pastanın mumlarını yakarak sürpriz yapan ekipler, Selçuk'un Engelliler Haftası'nı kutladı.

Anne Nebahat Selçuk, sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Vali Bilgin ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine teşekkür eden Selçuk, "O kadar mutlu ettiniz ki bizi anlatamam. Allah devletimize, sizlere zeval vermesin. Rabbim valimizi korusun. Cumhurbaşkanımıza da binlerce şükürler olsun. Devletimiz sayesinde ekmek yiyoruz." diye konuştu.

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