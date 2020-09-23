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Aktüel Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Aktüel

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 09:58:28 -
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerin evlerinde arama yaptı.

Aramada 2 gram metamfetamin ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Ç, Y.E.G. ve O.G. gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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