Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesinde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerin evlerinde arama yaptı.
Aramada 2 gram metamfetamin ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili E.Ç, Y.E.G. ve O.G. gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.