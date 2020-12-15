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Aktüel Kırklareli'nde ürettiği sahte içkiyi tüketen kişi hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Kırklareli'nde ürettiği sahte içkiyi tüketen kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:11:10 -
Kırklareli'nde ürettiği sahte içkiyi tüketen kişi hastaneye kaldırıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahte içki tüketen kişi, tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Kırıkköy köyünde N.Ö. internetten satın aldığı etil alkol ile 5 litre sahte içki üretti.

Ürettiği içkiden tüketen N.Ö. bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine getirilen N.Ö'nün zehirlendiği tespit edildi.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören N.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri de 4 litre sahte içkiye el koydu.




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