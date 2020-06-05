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Aktüel

Kırklareli'nde trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 18:41:27 -
Kırklareli'nde trafik kazası: 3 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 3 aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Yüksel Yılmaz idaresindeki 39 EY 856 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Aytekin Demirel'in kullandığı 39 AZZ 570 plakalı otomobil ve Özgür Üresin'in yönetimindeki 39 DZ 545 plakalı otomobil, Kırklareli-Pınarhisar yolu Karıncak köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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