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Kırklareli’nde su zannederek içti, tarım ilacı çıktı

Vize ilçesinde bir kişi su zannederek içtiği sıvının tarım ilacı çıkması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

20 Kasım 2018 Salı 09:53
Kırklareli’nde su zannederek içti, tarım ilacı çıktı

Olay Vize ilçesine bağlı Çakılı köyünde meydana geldi. İddiaya göre H.A. isimli şahıs susayıp yanında bulunan sıvıyı içti. Daha sonra içtiği sıvının tarım ilacı olduğunun anlaşılması üzerine H.A. Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan şahıs hastaneden taburcu olurken, jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili inceleme başlattı. 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 09:53
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