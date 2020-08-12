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Aktüel

Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:23:01 -
Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nergis Sokak'ta 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği İlhan Bakırcı (52), kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kavgada saçmaların isabet ettiği biri çocuk 2 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan U.Ö, O.B.E. ve O.Ç, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.


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