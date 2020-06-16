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Aktüel

Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:42:32 -
Kırklareli'nde şiddetli sağanak etkili oluyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bazı araçlar su birikintisinden geçmekte zorlandı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile bazı dükkanların tentelerinin altında bekledi. Bazı vatandaşlar ise şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Söğütçük Çeşme Sokak'ta ise bir araç su birikintisinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, su biriken cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu kentte gelecek hafta ortasına kadar aralıklarla yağış bekleniyor.


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