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Aktüel

Kırklareli'nde ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı

2020-04-24 03:03:04 -
Kırklareli'nde ramazan davulcularının sahur mesaisi başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ramazan geleneğini sürdüren davulcular, sahur mesailerine başladı.

Kentteki ramazan davulcuları, sahur vakti öncesinde Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplandı. Sahur vaktinin geleneksel habercileri ramazan davulcuları, aralarında kısa bir değerlendirmede bulunarak ilk mesaileri için sokaklara dağıldı.

Davul seslerini duyan birçok vatandaş, balkonlara çıkarak davulcuları selamladı.

Davulcu Ferit Yılmaz Demirören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldır ramazan ayı heyecanını yaşadığını söyledi.

Vatandaşları sahura uyandırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Demirören, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle biraz mutsuz olduğunu belirtti.

Bu yıl vatandaşlardan bahşiş almayacaklarını ifade eden Demirören, tüm vatandaşların salgın bitene kadar evlerinde kalmaları için uyarıda bulundu.

Demirören, 20 gündür kendisini evinde izole etmeye çalıştığını aktardı.


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