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Kırklareli'nde patlama! Yaralılar var

Kırklareli’nde bir fabrikada meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:48
Kırklareli'nde patlama! Yaralılar var

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, eski ambalaj fabrikasındaki patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde, eski ambalaj fabrikasında, hurda malzemelerin alınması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sonucu fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:48
  1. Kırklareli
  2. Lüleburgaz
  3. Büyükkarıştıran
  4. Lüleburgaz Devlet Hastanesi
  5. polis
  6. sağlık ekibi

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