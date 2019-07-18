Kırklareli'nde patlama! Yaralılar var Kırklareli’nde bir fabrikada meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, eski ambalaj fabrikasındaki patlamada 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesinde, eski ambalaj fabrikasında, hurda malzemelerin alınması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.