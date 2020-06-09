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Aktüel

Kırklareli'nde ormanlık alanda telef olmuş 12 sokak köpeği bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-09 14:37:40 -
Kırklareli'nde ormanlık alanda telef olmuş 12 sokak köpeği bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde ormanlık alanda 12'si telef 4'ü bitkin halde sokak köpeği bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında ormanlık alanda çok sayıda telef olmuş köpeğin bulunduğu ihbarını aldı.

Ekiplerin bölgedeki incelemesinde 12 köpeğin telef olduğu, 4 köpeğin de bitkin halde yaşam savaşı verdiği belirlendi.

Telef olan köpekler iş makinesiyle açılan çukura gömülürken, bitkin haldekiler Kırklareli Belediyesi Geçici Bakımevinde tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili bölgede çalışma yaptı.

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