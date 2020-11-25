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Aktüel Kırklareli'nde metal atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Aktüel

Kırklareli'nde metal atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:56:16 -
Kırklareli'nde metal atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir metal atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir metal atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, atölyede bulunan malzemeler zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

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