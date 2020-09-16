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Aktüel Kırklareli'nde maske takmayan 29 kişiye 35 bin 550 lira ceza uygulandı
Aktüel

Kırklareli'nde maske takmayan 29 kişiye 35 bin 550 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:25:44 -
Kırklareli'nde maske takmayan 29 kişiye 35 bin 550 lira ceza uygulandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 29 kişiye 35 bin 550 lira ceza yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezine bağlı Kavaklı beldesi ile Lüleburgaz, Vize ve Kofçaz'a bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarılarında bulunuyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 29 kişiye toplam 35 bin 550 lira ceza uyguladı.

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