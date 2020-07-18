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Aktüel

Kırklareli'nde maske takmayan 24 kişiye 21 bin 600 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 12:00:14 -
Kırklareli'nde maske takmayan 24 kişiye 21 bin 600 lira ceza uygulandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 24 kişiye 21 bin 600 lira ceza yazdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Demirköy, Vize ve Babaeski ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslarla uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı belirlenen 24 kişiye 900'er lira ceza yazdı.

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