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Aktüel

Kırklareli'nde kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 10:05:58 -
Kırklareli'nde kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gökkayalar mevkisindeki bağ evinin kuyusundan köpek sesi geldiğini fark eden Yaşar Sasa, durumu Vize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kurdukları caraskal ile yaklaşık 4 metre derinliğinde ki kuyuya indi.

İtfaiye eri tarafından ipe bağlanan köpek kuyudan çıkarıldı.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, köpeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından, doğal ortamına bırakılacağını söyledi.

Özalp, köpeğin durumunu ekiplere haber veren Sasa'ya duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.


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