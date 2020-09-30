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Aktüel Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi çarşıda gezerken yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi çarşıda gezerken yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 09:33:58 -
Kırklareli'nde Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi çarşıda gezerken yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

İğneada beldesinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gerekirken evinden ayrılarak çarşıda gezdiği tespit edilen M.Z.B, ihbar üzerine güvenlik güçlerince yakalandı.

Karantina kuralını ihlal eden M.Z.B. sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araçla Kırklareli KYK yurduna yerleştirildi.

M.Z.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

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