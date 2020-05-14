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Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 16:16:21 -
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale getirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Maske takmanın önemine işaret edilen açıklamada, "İl genelinde tüm vatandaşlarımızın açık alanlarda maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uygun hareket etmeleri zorunludur." ifadesi kullanıldı.

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