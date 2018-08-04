Kırklareli'nde korkutan ihbar

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, vatandaşların 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sahil şeridindeki beldede belediyeye ait plajda denize giren vatandaşlar, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerine denize giren 2 kız çocuğunun bir süre sonra gözden kaybolduğu yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri, botla arama çalışmalarına başladı.

Bu arada şiddetli fırtına ve dalga nedeniyle sahil güvenliğe ait botun karaya yanaşmakta zorlandığı gözlendi.

Kumsalda ise denizde kaybolan kızlardan birine ait olduğu düşünülen bir çift terlik bulundu.

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de destek veriyor.

Havada ve denizdeki arama çalışmalarına vatandaşlar da karadan katkı sağlıyor.