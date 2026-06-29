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Yerel Kırklareli'nde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!
Yerel

Kırklareli'nde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Yeniakit Publisher
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Kırklareli'nde korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, iddiaya göre lastiğinin patlaması üzerine yoldan çıkarak şarampole devrildi.

3 ÖLÜ, 1 YARALI

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, Emirhan Lozanlıoğlu, Ömer Zar ve Ferhat Tomurcuk'un öldüğü belirlendi.

YARALI KİŞİ TEDAVİ ALTIN ALINDI

Yaralanan 1 kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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