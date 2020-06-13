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Aktüel

Kırklareli'nde karantinaya alınan mahallenin sakinlerine Kovid-19 testi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:55:12 -
Kırklareli'nde karantinaya alınan mahallenin sakinlerine Kovid-19 testi yapıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan mahalle sakinlerine PCR testi yapıldı.

Vize Devlet Hastanesi görevlileri, Kovid-19 vakalarının görüldüğü Namık Kemal Mahallesi'nde vatandaşlara boğaz ve burun kürü uygulayarak test örnekleri aldı.

Kovid-19 şüphesi görülen vatandaşlar, ambulansla hastaneye götürüldü.

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede Kovid-19 vakalarının görülmeye başlamasıyla bazı tedbirlerin alındığını söyledi.

Namık Kemal Mahallesi'nin 14 gün karantinaya alındığını anımsatan Bilgin, mahalle sakinlerine de koronavirüs testi yapıldığını kaydetti.

Bilgin, vatandaşların alınan kararlara uymasını istedi.





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