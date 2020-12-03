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Aktüel Kırklareli'nde karantinada olması gereken iki kişi trafik uygulamasında yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde karantinada olması gereken iki kişi trafik uygulamasında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:40:39 -
Kırklareli'nde karantinada olması gereken iki kişi trafik uygulamasında yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken iki kişi trafik uygulamasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.

İstanbul yolunun 4. kilometresinde uygulama yapan ekipler, bir otomobilin sürücüsü H.D. ile otomobilde bulunan Ş.N.D'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti. 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan iki kişi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.


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